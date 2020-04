Coronavirus: 2629 cas confirmés en Algérie, dont 375 décès

Huit nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures, portant ainsi le nombre total des décès à 375 alors que celui des rémissions a atteint 1047, a indiqué dimanche le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de cette pandémie, Djamel Fourar.

Quatre-vingt-quinze nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés dans le pays durant cette même période, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2629, a déclaré Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Le responsable a également souligné que le nombre des patients sous traitement a atteint 4156, comprenant 1571 cas confirmés par analyses de laboratoires et 2585 cas “suspects” diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant que 46 patients sont toujours en soins intensifs.

L’ensemble des cas confirmés au coronavirus ont été enregistrés à travers 47 wilayas, a-t-il révélé, ajoutant que la tranche d’âge 25-60 ans représente 53% des cas et celle de 60 ans et plus 37%.

Il a de même indiqué que 51% des décès ont été enregistrés à Blida et Alger et que 64% de ces décès concernent des personnes âgées de 65 ans et plus.