Coronavirus: 12.969 cas confirmés au Maroc, dont 229 décès

Ce nouveau bilan porte à 12.969 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis la déclaration du premier cas le 2 mars dernier, et à 9.090 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison d’environ 70,1 %, a précisé la cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, Hind Ezzine.

Le nombre des décès s’élève à 229, après l’annonce d’un nouveau mort au cours des dernières 24 heures, a-t-elle ajouté, faisant savoir que le taux de létalité a atteint 1,8%.

En ce qui concerne la répartition géographique des nouveaux cas, 125 nouveaux cas ont été recensés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (13 cas à Tétouan, 1 à Ouezzane, 81 à Tanger, 28 à Larache et 2 à Fahs Anjra), 64 cas dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, tous à laâyoune, 60 nouveaux cas ont été enregistrés dans la région de Fès-Meknès (59 cas à Fès et un cas à Meknès), 48 cas dans la région de Casablanca-Settat (40 cas à Casablanca, 6 cas à Mohammedia, 1 cas à Médiouna et 1 autre à Berrchid), 25 nouveaux cas dans la région de Marrakech-Safi (16 cas à Marrakech, 4 cas à Al Haouz et 5 à Kelaat Sraghna), 6 nouveaux cas ont été recensés dans la région de Rabat-Salé-Kénitra (4 cas à Kénitra, un à Sidi Kacem et un autre cas à Salé), 5 nouveaux cas dans la région de Guelmim-Oued Noun (4 à Guelmim et un cas à Tan-Tan), tandis que les autres régions (Dakhla-Oued Ed Dahab, Draâ-Tafilalet, région de l’Oriental et Souss-Massa) n’ont enregistré aucun nouveau cas, a indiqué la responsable.

Elle a, par ailleurs, fait savoir que le nombre des personnes contacts a actuellement atteint 68.334, dont 12.073 font toujours l’objet de suivi médical, ajoutant que le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire s’établit à 702.884.

S’agissant des cas actifs, Mme Ezzine a relevé que 3.650 patients sont actuellement sous traitement, dont 19 se trouvent dans un état critique du fait de facteurs à risque, tels que l’âge avancé ou encore des maladies chroniques.

En outre, le ministère invite les citoyens à respecter les mesures préventives et proactives, notamment le port du masque de protection, le lavage régulier des mains, la salubrité publique et le respect de la distanciation sociale entre les employés en milieu professionnel, tout en assurant la ventilation et l’aération des locaux de travail.

Afin de préserver le respect des règles de sécurité sanitaire en milieu professionnel, les employeurs sont appelés à sensibiliser les salariés quant aux risques du coronavirus et aux moyens de protection adoptés tout en recourant aux éléments de communication disponibles sur le site internet du ministère, ainsi qu’à la réhabilitation des service sanitaires sur les lieux de travail conformément aux exigences de salubrité publique prévues dans la législation nationale, a affirmé la responsable. Le ministère incite, également, les salariés qui présenteraient des symptômes similaires à ceux du coronavirus (fièvre, éternuement, toux…) à ne pas se rendre au travail jusqu’au diagnostic de leur maladie.