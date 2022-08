Corée du Sud : forte Hausse des exportations vers la Chine

Le volume total des exportations sud-coréennes vers la Chine a augmenté de plus de 160 fois depuis l’établissement des liens diplomatiques avec ce pays il y a 30 ans, a indiqué mardi l’Association coréenne du commerce international (KITA).

Ces exportations ont atteint 162,913 milliards de dollars en 2021, soit 162,4 fois plus élevées par rapport aux 1,03 milliard de dollars de 1991, juste avant l’établissement des relations diplomatiques, a dit l’Association. Les exportations totales de la Corée du Sud vers la Chine ont été multipliées par neuf durant la période citée, de 71,88 milliards à 644,4 milliards de dollars, a ajouté la même source.

L’Association a, d’autre part, fait savoir que les exportations sud-coréennes vers les Etats-Unis ont été multipliés par 5,2 de 18,59 milliards de dollars en 1991 à 95,92 milliards de dollars l’année dernière, et celles vers le Japon par seulement 2,4 durant la période citée, passant de 12,36 milliards à 30,06 milliards de dollars. Le volume des exportations vers la Chine a occupé la 15e place en 1991, tandis que celui vers les Etats-Unis a été le plus important, devant les exportations vers le Japon, Hongkong, l’Allemagne et Singapour.

Cependant, la Chine est passée à la sixième place en 1992, l’année de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, à la quatrième place en 1993, troisième en 1996, deuxième en 2001, dépassant le Japon, et premier en 2003 devant les Etats-Unis. La Chine a maintenu ce rang pendant 20 ans jusqu’à l’année en cours.

Par ailleurs, les exportations chinoises vers la Corée du Sud ont atteint, en 2021, 150,52 milliards de dollars, les quatrièmes plus importantes derrière les Etats-Unis (576,44 milliards de dollars), Hongkong (351,64 milliards) et le Japon (165,77 milliards), selon la KITA, citant des données des autorités douanières chinoises.