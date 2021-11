COP26 : des dizaines de milliers de manifestants réclament une “justice climatique”

“Nous avons besoin de réductions annuelles drastiques et immédiates des émissions”, a martelé l’égérie du mouvement climatique. Les enjeux de la COP26 sont nombreux, notamment pour les pays vulnérables au dérèglement climatique et qui ont été frappé de plein fouet par la pandémie mondiale. Les 197 délégations présentent sur place tentent notamment de trouver des moyens concrets de limiter le réchauffement de la planète bien en deçà de +2°C, et si possible à +1,5°C, conformément à l’Accord de Paris.

Une question de survie selon les experts qui relèvent que chaque dixième de degré supplémentaire pourrait engendrer son lot de conséquences dramatiques.