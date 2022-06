Consulat mobile au profit des Marocains établis à Grenoble

Cette mission consulaire s’inscrit dans le cadre des déplacements et visites de terrain dans les différents départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, indique un communiqué du consulat général du Maroc à Lyon, ajoutant que ce consulat mobile a mobilisé un staff consulaire composé de dix personnes.

Ainsi, et suite à l’annonce du lancement officiel de l’opération Marhaba-2022, des centaines de membres de la communauté marocaine résidant à Grenoble et ses alentours ont bénéficié de différentes prestations consulaires, dont la remise des documents officiels tels que les passeports, les cartes nationales d’identité électronique, les actes notariaux et adoulaires.

A cette occasion, le Consul général, Zouhair Jibraili a rencontré de nombreux acteurs associatifs actifs dans les domaines culturels, artistiques et sportifs avec lesquels il s’est entretenu des voies et moyens de rapprocher davantage l’administration des Marocains établis en Isère, un département qui connaît une forte concentration de ressortissants marocains, ajoute le communiqué.

M. Jibraili s’est également entretenu avec de nombreux élus locaux, dont le maire de la commune d’Echirolle, Renzo Sulli et son premier adjoint, avec lesquels il a évoqué différents aspects de la coopération décentralisée entre la ville de Grenoble, la municipalité de la ville d’Echirolle et le Consulat général du Royaume à Lyon, conclut-on.