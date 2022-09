Conflit au Yémen: Le Conseil de sécurité appelle à des négociations intensifiées en vue d’un cessez-le-feu durable

Dans un communiqué, les Quinze ont également exhorté les parties, le gouvernement et les rebelles houthis, à intensifier l’engagement avec l’envoyé spécial de l’ONU sur tous les aspects des négociations et à veiller à ce que leurs experts économiques travaillent en étroite collaboration avec l’ONU, afin de mettre en œuvre des mesures de lutte contre les crises économique et financière dans le pays.

Ils se sont félicités, dans ce cadre, des avantages “tangibles” de la trêve pour le peuple yéménite, laquelle a notamment permis de réduire de 60% le nombre des victimes.

Réitérant leur soutien à l’émissaire onusien, les membres de l’instance exécutive de l’ONU se sont dit convaincus qu’un accord de trêve élargi offrira l’occasion de parvenir à “un règlement politique inclusif et global basé sur les références convenues et sous les auspices des Nations Unies”. Ils ont également relevé l’importance de la participation pleine, égale et significative des femmes au processus de paix.

Dans un communiqué, l’envoyé spécial des Nations Unies dans ce pays de la péninsule arabe, Hans Grundberg, avait indiqué que la priorité au Yémen est d’entamer “des discussions sérieuses sur les priorités économiques et sur les priorités en matière de sécurité, y compris un cessez-le-feu”, l’objectif étant de parvenir à un règlement politique qui mette fin au conflit de manière globale.

Le conflit opposant le gouvernement yéménite et les rebelles houthis a fait des milliers de morts depuis 2015. Depuis le 2 avril, une trêve arrachée par l’ONU, et relativement respectée, a permis un arrêt des hostilités et des mesures destinées à alléger les conditions de vie de la population, confrontée à l’une des pires crises humanitaires au monde.

La trêve, qui se prolonge jusqu’au 2 octobre prochain, a largement tenu pendant près de quatre mois, marquant la plus longue période de calme relatif depuis plus de sept ans et “une baisse significative” du nombre de victimes civiles.