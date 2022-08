Colombie : identification d’un fossile de dinosaure qui vivait il y a 175 millions d’années

Le dinosaure herbivore a été baptisé “Perijasaurus la paz”, au nom de la zone où les fossiles ont été trouvés et de l’accord de paix colombien de 2016, qui a permis aux scientifiques de mener des recherches plus de 70 ans après la découverte des restes en 1943.

Les travaux ont été révélés par le groupe de recherche géologique GEO-4, dirigé par le paléontologue Aldo Rincón, spécialisé dans les mammifères fossiles des Caraïbes et professeur au Département de physique et géosciences de l’Universidad del Norte de Barranquilla.

“Il n’y a pas beaucoup de fossiles en Colombie et nous nous sommes rendus compte que celui-ci n’était pas correctement préparé. Au fur et à mesure qu’il se préparait à nouveau, des morphologies que nous ne connaissions pas ont commencé à apparaître”, a expliqué le chercheur après la publication de la découverte dans le “Journal of Vertébré de Paléontologie”.

Faisaient également partie du groupe de chercheurs Jeffrey Wilson Mantilla, paléontologue à l’Université du Michigan (États-Unis) et conservateur de son musée, et Martín Ezcurra, paléontologue du Conseil national de la recherche scientifique et technique (Conicet) et responsable et conservateur de Paleovertebrates au Musée argentin des sciences naturelles.

“L’importance de ce nouveau genre et espèce sous les tropiques est qu’il nous permet de comprendre un peu mieux l’origine des sauropodes, ainsi que la racine des ancêtres de ces sauropodes trouvés dans les roches du Crétacé”, a expliqué Rincón dans un rapport de l’Université du Nord.

Le fossile a été découvert en 1943 et formellement décrit en 1955, mais sa préparation récente impliquait l’élimination des colles et du plâtre ajoutés à cette époque, ce qui augmentait la visibilité des détails anatomiques de l’arc neural et réduisait considérablement le poids total du spécimen.

Après la préparation de la vertèbre, un modèle tridimensionnel a été créé à l’aide de la photogrammétrie disponible à l’University of Michigan Online Repository of Fossils (UMORF), un site Web qui permet l’affichage d’images 3D qui sont étudiées par le personnel du musée.

Selon Ezcurra, la plupart des découvertes de dinosaures en Amérique du Sud proviennent de roches de la période crétacée, situées en Argentine et au Brésil.