CNDH : Lancement d’un projet dédié à l’effectivité du droit à la santé au Maroc

Un projet baptisé “Effectivité du droit à la santé au Maroc: vers un système de santé basé sur l’approche fondée sur les droits de l’Homme” a été lancé mercredi à Rabat, par le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), en partenariat avec la Fondation Konrad-Adenauer.

Ce projet a pour finalité de plaider en faveur d’une stratégie sanitaire nationale intégrée, transversale, inclusive et convergente à même de garantir le droit à la santé pour tous et d’agir sur les inégalités sociales et territoriales qui entravent la jouissance de ce droit par tous.