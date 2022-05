Clôture à Casablanca du Forum “Morocco-israel: Connect to Innovate”

Le premier objectif de cet événement serait de bâtir les fondations solides à des opportunités commerciales entre le Maroc et Israël, de permettre aux entreprises des deux pays d’apporter une valeur ajoutée à ces secteurs, ainsi que d’explorer le potentiel en matière de création des emplois technologiques dans le Royaume.

La cérémonie inaugurale de l’événement a été marquée par le discours préenregistré du président israélien Isaac Herzog et par la participation du Conseiller de SM le Roi, André Azoulay, de la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour et du ministre du transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil.

Une série d’ateliers, de séances d’affaires, de rendez-vous B2B et de rencontres de networking ont été organisés dans le cadre de ce Forum qui a vu également la présentation d’un nombre de solutions innovantes mises au point par des entreprises israéliennes opérant dans divers secteurs. Placée sous le thème “L’innovation, la collaboration et notre planète”, la cérémonie de clôture a été marquée par le discours de la ministre israélienne de la Science, de la Technologie et de l’Espace, Orit Farkash-Hacohen, ayant mis en avant une multitude d’opportunités de partenariat entre le Maroc et Israël.