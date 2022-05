Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc a mené “une révolution des énergies renouvelables” (PDG d’Acwa Power au Forum de Davos)

S’exprimant lors d’un panel sur le thème “Nouvelle économie énergétique : apprendre des défis actuels”, avec la participation du ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, le PDG d’Acwa Power a souligné les réalisations et avancées accomplies par le Maroc en matière de production de l’énergie solaire et éolienne.

Il a également salué les atouts et le climat propice à l’investissement dans ce domaine au Maroc.

Lors de ce panel, M. Jazouli a pour sa part mis en avant la success story de l”énergie verte au Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que les perspectives prometteuses d’investissement qu’offre le Royaume dans ce domaine.

“Ces avancées, qui sont le fruit de la vision éclairée de SM le Roi, sont adossées à un dispositif de régulation bien ficelé”, a poursuivi le ministre, qui a cité le rôle de Masen, l’Agence marocaine pour l’énergie durable.

Le panel, modéré par le journaliste économique britannique, Martin Wolf, a été, par ailleurs, l’occasion de débattre des enjeux et perspectives liés à la transition des modes de production de l’électricité dominés par les combustibles fossiles vers des modes propres et verts.