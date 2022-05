USA: Biden annonce une visite au Texas dans “les prochains jours”

“Jill et moi irons au Texas dans les prochains jours pour rencontrer les familles et leur faire savoir que nous avons une idée, juste une idée, de leur douleur et pour, espérons-le, apporter un peu de réconfort à une communauté en état de choc, endeuillée”, a indiqué le chef de l’exécutif américain depuis la Maison Blanche.

La veille, M. Biden avait livré une allocution émue depuis la Maison Blanche, appelant à “transformer la douleur en action” pour mettre fin aux drames causés par les armes à feu.

“Quand, pour l’amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes?”, avait-il lancé, se disant “écoeuré et fatigué” face à la litanie des fusillades en milieu scolaire.

Au moins 19 enfants et deux adultes ont été tués lors de cette fusillade survenue mardi après-midi dans l’enceinte d’une école primaire de la ville d’Uvalde au Texas.

Lors d’une conférence de presse, le gouverneur du Texas, Greg Abbott a fait savoir que l’assaillant, un jeune de 18 ans du nom de Salvador Ramos, a été tué par la police, ajoutant que le tueur est un étudiant qui fréquentait un lycée proche de l’école primaire où il a commis son crime.

La fusillade au Texas survient moins de deux semaines après qu’un tireur ait ouvert le feu dans un supermarché de Buffalo, dans l’État de New York, tuant 10 clients et employés noirs dans ce que les autorités ont décrit comme un crime haineux.

Les fusillades restent un fléau récurrent aux États-Unis, faisant de nombreuses victimes dans un pays où le droit de posséder des armes est garanti par la Constitution. Selon les observateurs, la criminalité par armes à feu est en augmentation dans les grandes villes comme New York, Chicago, Miami ou San Francisco, notamment depuis la pandémie de 2020.