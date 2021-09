Climat: L’Inde et les Etats-Unis s’engagent à renforcer les actions pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris

L’Inde et les États-Unis ont lancé, lundi, le Dialogue sur l’action climatique et la mobilisation financière (CAFMD) en présence du ministre indien de l’Environnement, Bhupender Yadav et de l’envoyé des États-Unis pour le climat, John Kerry, réitérant leurs engagements à renforcer les actions pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le changement climatique.