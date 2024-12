Chute du régime Aal-Assad: « L’Etat de barbarie est tombé », déclare Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron s’est félicité dimanche que « l’Etat de barbarie » soit « tombé » en Syrie avec la chute du président Bachar al-Assad, soulignant toutefois que la France resterait « engagée pour la sécurité de tous » dans la région.

« L’État de barbarie est tombé. Enfin », a salué le chef de l’Etat sur le réseau social X. « La France restera engagée pour la sécurité de tous au Moyen-Orient », a-t-il ajouté.

Moscou a affirmé que le président syrien a « démissionné de son poste » et quitté la Syrie, après l’offensive fulgurante de groupes rebelles menés par des islamistes radicaux qui a mis son armée en déroute.

Le 27 novembre, une coalition de rebelles, menée par le groupe armé islamiste Hayat Tahrir Al-Cham (HTC), a lancé une offensive à partir de son fief à Idlib (Nord-Ouest), s’emparant de dizaines de localités et des villes stratégiques d’Alep (Nord) et de Hama (Centre). Il s’agit de l’avancée la plus spectaculaire en treize ans de guerre en Syrie.

Le conflit a été déclenché après la répression d’un soulèvement populaire qui a dégénéré en guerre civile en 2011. Il a fait plus d’un demi-million de morts et a morcelé le pays en zones d’influence avec des belligérants soutenus par différentes puissances étrangères.

Principale alliée du pouvoir syrien, la Russie, qui dispose de bases militaires en Syrie, a appelé ses citoyens à quitter le pays, de même que les Etats-Unis et la Jordanie voisine.

Autre soutien clé du régime, Téhéran a aussi commencé à évacuer son personnel militaire et des diplomates, selon le New York Times.