Chine : Xi Jinping prendra part à la cérémonie d’ouverture de la 10e Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-arabe

Le président chinois Xi Jinping prendra part à la cérémonie d’ouverture de la 10e Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-arabe, qui aura lieu la semaine prochaine à Beijing, a indiqué dimanche la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mme Hua Chunying. M. Xi prononcera un discours lors de cette cérémonie, a dit la porte-parole.

Le Forum se tiendra avec la participation des ministres des Affaires étrangères ou les représentants des États arabes et le secrétaire général de la Ligue des États arabes, a-t-elle ajouté. Le ministère chinois des Affaires étrangères avait indiqué que la Chine et les États arabes entretiennent « une amitié traditionnelle », soulignant que les relations entre les deux parties ont donné « un bel exemple de coopération Sud-Sud ». « Le premier sommet Chine-États arabes s’est tenu avec succès en 2022, au cours duquel le président Xi Jinping et les dirigeants des États arabes ont convenu à l’unanimité de construire une communauté d’avenir partagé Chine-États arabes dans la nouvelle ère, ouvrant ainsi un nouveau chapitre pour l’amitié et la coopération sino-arabes », avait dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d’un récent point de presse.

Cette année marque le 20e anniversaire de la création du Forum de coopération Chine-États arabes, a indiqué le responsable, émettant le souhait de voir la Chine et les États arabes saisir cette occasion pour « approfondir leur amitié traditionnelle, renforcer la confiance politique mutuelle, élargir la coopération pragmatique, intensifier la coordination sur les affaires internationales et approfondir la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-États arabes ».