Arrivée à Médine du premier vol de pèlerins marocains bénéficiaires de l’initiative « Route de la Mecque »

Dès leur arrivée à Médine en provenance du salon de l’initiative installé au niveau de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, les pèlerins marocains ont pu bénéficier des procédures mises en place par les autorités saoudiennes en vue de leur faciliter le périple, depuis l’étape de l’enregistrement jusqu’à celle d’orientation vers les autobus qui les conduiront à leurs résidences à Médine, alors que les autorités en charge de logistique achemineront les bagages à leurs résidences, indiquent des médias locaux.

L’initiative « Route de la Mecque » vise à faciliter aux pèlerins les différentes procédures liées à leur voyage allant de la délivrance du visa par voie électronique, jusqu’au codage et tri des bagages, en passant par le parachèvement des procédures de passeport à l’aéroport du pays de départ après vérification des exigences sanitaires.

Le ministère saoudien de l’Intérieur poursuit la mise en place de cette initiative pour la sixième année consécutive au profit des pèlerins de sept pays, dont le Maroc.

Une délégation sanitaire pour le pèlerinage, chargée d’assurer la couverture sanitaire des pèlerins marocains dans les Lieux Saints de l’Islam, au titre de l’année 1445 H, a été mise en place par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, suite aux hautes instructions du Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.

La délégation est composée de 82 personnels médicaux, infirmiers et administratifs, répartis entre les membres de la délégation du ministère de la Santé et de la protection sociale (44) et les services de santé des Forces Armées Royales (38).

Aussi, le ministère a déployé les ressources humaines requises et équipements et moyens appropriés afin de garantir l’exécution optimale des missions de la délégation, permettant ainsi de travailler avec dévouement et répondre aux attentes et aspirations des pèlerins marocains.

Le même ministère a alloué d’importantes quantités de médicaments et de dispositifs médicaux pour prendre en charge les pèlerins marocains pendant leur séjour et a mis à disposition toutes les fournitures essentielles nécessaires au fonctionnement des centres de santé, qu’il s’agisse de points fixes ou d’équipes mobiles, à la Mecque et à Médine. Il s’agit de 8 points fixes ainsi que 2 équipes mobiles, désignés pour soutenir les pèlerins marocains dans l’accomplissement du Hajj et leur prodiguer les soins de santé indispensables.

Le ministère fournira aux pèlerins marocains un kit sanitaire d’équipements biomédicaux portables pour les aider à surveiller la tension artérielle, le diabète et la température, ainsi que des moyens de protection tels que les masques et les solutions antiseptiques.