Chine-USA : le président chinois appelle au renforcement de la communication avec Washington

Le président chinois, Xi Jinping, a appelé, lors d’entretiens téléphoniques jeudi soir avec son homologue américain Joe Biden, au renforcement de la communication entre Beijing et Washington sur toutes les questions touchant les relations entre les deux pays.

M. Xi a souligné lors de ces entretiens que les deux parties doivent poursuivre la communication à tous les niveaux, valoriser les canaux de communication existant et promouvoir la coopération entre les deux pays, a indiqué vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. Rappelant que l’économie mondiale est confrontée à de multiples défis à l’heure actuelle, le président chinois a mis l’accent sur la nécessité pour la Chine et les États-Unis de maintenir la communication sur les questions majeures dont la coordination des politiques macroéconomiques, la préservation de la stabilité des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales et la garantie de la sécurité énergétique et alimentaire mondiale. Les deux parties doivent favoriser l’apaisement des tensions sur les dossiers brûlants, contribuer à ce que le monde sorte rapidement de la pandémie de Covid-19, réduire les risques de stagflation et de récession et préserver le système international centré sur l’ONU et l’ordre international basé sur le droit international, a-t-il poursuivi. Abordant la question de Taiwan, le chef d’Etat chinois a souligné que la Chine s’oppose fermement aux activités sécessionnistes visant l’« indépendance de Taiwan » et ne laisse aucun espace aux forces prônant l’« indépendance de Taiwan » sous quelque forme que ce soit. Il a rappelé que la position du gouvernement sur la question de Taiwan était constante et que défendre résolument la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine était la détermination ferme des plus de 1,4 milliard de Chinois. Selon le communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères, les deux parties ont également échangé des vues sur la crise ukrainienne et d’autres questions d’intérêt commun.