Chine : Shanghai entame l’année sur une forte croissance de ses échanges commerciaux

Le montant a été réalisé durant les deux premiers mois de l’année, précise la douane, relevant que les exportations de Shanghai ont augmenté de 24,5 % pour totaliser 279,5 milliards de yuans en janvier et février derniers, alors que les importations ont réalisé un bond de 20,3 % pour s’installer à 395 milliards de yuans.

L’Union européenne, l’Association des pays du sud-est asiatique et les États-Unis ont été les principaux partenaires commerciaux de Shanghai durant cette période.

Les exportations d’automobiles et de téléphones portables de la ville ont enregistré une hausse spectaculaire de 242 % et 289 % respectivement par rapport aux deux premiers mois de 2021.

Les produits de haute technologie et de nouvelle technologie dont les circuits intégrés et l’équipement de traitement de données ont représenté 29,8 % de la valeur globale des exportations de Shanghai en janvier et février, a indiqué la douane de la métropole.

Ville de 26 millions d’habitants, Shanghai est devenue le symbole du modernisme et du dynamisme économique de la Chine. Elle est aujourd’hui l’un des pôles majeurs du développement du pays et une métropole de rang mondial.