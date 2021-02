CHAN-Cameroun 2021 : Résultats des demi-finales

Le Maroc et le Mali se sont qualifiés pour la finale de l’édition 2021.

La sélection marocaine a poinçonné son ticket pour la finale sans trop forcer, en prenant le meilleur sur le Cameroun, pays hôte, mal organisé et en manque de compétition et d’expérience, 4 buts à 0 au stade de Limbé.

Les buts de l’équipe nationale ont été marqués par Soufiane Bouftini (28è), Soufiane Rahimi (40è, 73è) et Mohammed Ali Bemammer (82è).

Plus tôt dans la journée, le Mali s’est qualifié en finale après avoir battu aux tirs au but (5-4, temps réglementaire et prolongations 0-0) la sélection de la Guinée à Douala.

Voici les résultats des demi-finales :

Mali-Guinée (0-0, 5-4 tab).

Maroc-Cameroun (4-0).

Buts : Soufiane Bouftini (28è), Soufiane Rahimi (40è, 73è) et Mohammed Ali Bemammer (82è).

La finale mettra aux prises l’équipe nationale et le Mali, dimanche 7 février (20h GMT+1) au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé.