CHAN-2021 (finale Maroc-Mali 2-0): “Nous dédions ce titre à SM le Roi” (Houcine Ammouta)

“Nous dédions cette victoire à SM le Roi Mohammed VI qui nous a honorés par Son appel au terme de cette rencontre”, a déclaré Ammouta à la Chaîne Al Oula, ajoutant qu'”en mon nom personnel et en celui de tous les joueurs, nous tenons à remercier SM le Roi pour Son soutien continu”.

“Les efforts que nous avons fournis depuis notre arrivée au Cameroun ont été récompensés. La finale a été très disputée face à une équipe bien organisée défensivement”, a expliqué le coach national. “Nous avons pu marquer sur deux balles arrêtées. L’essentiel dans ce genre de matchs est la victoire, qui est le couronnement des efforts déployés par l’ensemble des composantes de l’équipe nationale”, a-t-il précisé.

« Nous dédions cet exploit à SM le Roi Mohammed VI. Grâce au soutien permanent du Souverain, le football national est sur la bonne voie”, a indiqué de son côté, le Président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), M. Fouzi Lekjaa, au terme de cette finale remportée (2-0) par le Maroc face au Mali.

“Juste après le coup de sifflet final de cette rencontre, le Souverain a félicité au téléphone l’entraineur Houcine Ammouta et la délégation marocaine pour la belle prestation du onze national”, a souligné le président de la FRMF, ajoutant que “c’est un grand honneur et une responsabilité qui nous obligent à fournir plus d’efforts afin d’être au niveau des aspirations de SM le Roi et du public marocain”.

“Tout le groupe a consenti d’énormes efforts dans des circonstances difficiles, mais grâce à la détermination des joueurs et l’appui personnel du Souverain, nous n’avions d’autres alternatives qu’offrir ce deuxième titre au Maroc”, a-t-il encore dit.

Le Roi avait adressé un message de félicitations aux membres de la Sélection nationale de football des joueurs locaux, vainqueurs du CHAN-2021, organisé au Cameroun.