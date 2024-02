Chambre des conseillers : clôture de la première session de l’année législative 2023-2024

Lors de la séance de clôture, le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, a indiqué que conformément aux Hautes directives contenues dans le Discours du Roi Mohammed VI en ouverture de l’année législative, cette session a été marquée par une orientation sociale claire, en ce sens que le Souverain a identifié les chantiers sociaux prioritaires.

Il a également fait part de la fierté de la Chambre des conseillers à l’égard des Hautes Orientations Royales appelant, entre autres, à accorder une attention particulière aux populations des zones affectées par le séisme d’Al Haouz, ainsi que celles fixant le cadre général de révision du Code de la famille.

La question sociale, a-t-il relevé, est considérée comme l’une des piliers de l’action de la deuxième Chambre du Parlement, a-t-il relevé, notant qu’il appartient à l’institution parlementaire en général de faire montre de responsabilité et de vigilance dans l’accompagnement du chantier de l’aide sociale directe, dans le droit fil de l’ambition de consolidation des fondements de l’État social.

La clôture de cette session intervient dans la foulée du message royal adressé aux participants au Symposium commémorant le 60ème anniversaire de la constitution du 1er Parlement élu au Maroc, tenu le 17 janvier 2024, a indiqué M. Mayara, relevant que le message royal met en avant les principales étapes de l’expérience parlementaire du Royaume et la contribution agissante de l’institution législative au processus de réforme et de développement depuis l’indépendance.

La Chambre des conseillers n’a pas tardé à interagir avec les Hautes Orientations Royales en veillant notamment à l’élaboration d’un Code de déontologie de l’institution législative, a-t-il précisé, ajoutant qu’elle se penche sur l’examen des thèmes de ce code, ses référentiels et l’approche optimale à suivre pour son adoption en pleine concertation avec la Chambre des représentants.

M. Mayara a relevé que le Royaume ne cesse de persévérer sur la voie de la concrétisation de son ambitieux projet de développement, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, dans la perspective notamment de consolider les fondements de l’Etat social, de conforter la résilience de l’économie et de renforcer l’attractivité du Royaume pour les investissements étrangers, en particulier dans les secteurs prometteurs que sont les énergies renouvelables, l’économie verte, les nouvelles technologies et l’industrie pharmaceutique.

Il a par ailleurs noté qu’au cours de la session qui s’achève, l’action diplomatique a poursuivi l’œuvre de consécration de la place du Maroc en tant que partenaire politique et économique fiable et crédible, tout en confortant le soutien international à l’intégrité territoriale et au plan d’autonomie présenté par le Royaume en tant que seule base pour parvenir à une solution définitive et durable au conflit artificiel autour du Sahara marocain.