Cérémonie religieuse à Rabat à l’occasion de la Journée des mosquées

Cette cérémonie, organisée dans le grand amphithéâtre de l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams, des mourchidines et mourchidates, a été marquée par un hommage rendu à des bienfaiteurs, des architectes et des artisans qui ont contribué à la construction de mosquées au cours de l’année 2022.

Intervenant à cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a passé en revue les grandes lignes de la nouvelle stratégie du ministère basée sur une approche participative, qui vise à mettre en place une bonne gouvernance des mosquées et à appliquer les meilleures normes et pratiques dans leur construction, leur restauration, leur entretien et leur équipement, tout en valorisant le rôle des mosquées dans la société.

M. Toufiq a ainsi expliqué que cette stratégie a pour but d’assurer la neutralité des mosquées, de préserver les constantes religieuses, et de remplacer les salles de prière temporaires informelles par de nouvelles mosquées qui offrent un cadre propice à la pratique religieuse.

Selon les chiffres du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, 61.900 hectares seront alloués au logement d’ici 2040, a rappelé le ministre, notant que la croissance démographique et l’expansion des zones résidentielles dans les villes et les centres ruraux entraîneront une forte demande pour les lieux religieux.

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques, qui a estimé le besoin à 200 mosquées par an, oeuvrera ainsi au cours des cinq prochaines années à construire 80 nouvelles mosquées, et aura recours aux bienfaiteurs pour construire environ 1.000 nouvelles mosquées durant cette même période pour répondre à l’ensemble des besoins, a-t-il ajouté.

Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que la stratégie du ministère vise également à améliorer l’infrastructure actuelle et à identifier les mosquées qui nécessitent une intervention urgente, le nombre total de mosquées actuellement fermées étant de 2.216, avec 723 en cours de réhabilitation ou en attente d’autorisation.

Le ministère continuera aussi à sensibiliser et à encourager les bienfaiteurs à contribuer à la réhabilitation des mosquées, en plus de préserver le patrimoine architectural religieux, a noté M. Toufiq, affirmant dans ce sens que depuis l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône, le ministère s’est engagé dans nombre de grands projets de restauration des édifices religieux et culturels majeurs, évitant ainsi la détérioration de plus de 130 lieux historiques.

En outre, le ministère vise à développer un modèle de gestion durable des mosquées à travers une réhabilitation environnementale, tout en veillant à impliquer les systèmes d’information et les projets numériques et informatiques dans la dynamique d’innovation en la matière, a relevé le ministre.

Cette cérémonie traduit la sollicitude constante et renouvelée dont le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, entoure les mosquées, et reflète leur grande place et leur rôle fondamental dans la sécurité spirituelle des citoyens.

La cérémonie, qui s’est ouverte avec la déclamation de versets du saint Coran, a été également marquée par la projection de documentaires, portant notamment sur des modèles de mosquées construites en 2022.