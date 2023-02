CEEAC : le Gabon reprend la présidence en exercice

La cérémonie de passation entre Ali Bongo Ondimba, président entrant de la CEEAC et son prédécesseur, Felix Tshisekedi Tshilombo, a été le principal temps fort de cette rencontre.

Avant sa déclaration d’acceptation, le président gabonais a reçu, conformément aux statuts de l’Organisation régionale, le drapeau de la CEEAC.

Le nouveau président en exercice de la CEEAC, qui a préalablement félicité son prédécesseur, a interpellé ses Pairs sur la nécessité d’agir de manière collective, avec détermination et solidarité face aux défis multiples qui menacent le continent africain.

Il s’agit pour l’Instance régionale de lutter contre les effets du changement climatique, les menaces sécuritaires et la piraterie maritime.

«Qu’il s’agisse des forêts tropicales équatoriales ou des écosystèmes du Sahel avec sa grande muraille verte, nous faisons partie de la solution aux changements climatiques. Pour cela, nous devons agir ensemble et maintenant», a-t-il déclaré.

Le président de la République Gabonaise assurera la Présidence de la CEEAC pour une période de un (1) an conformément aux dispositions statutaires. Un mandat au cours duquel une attention particulière sera portée par le nouveau Président en exercice sur les chantiers du financement de l’Organisation Communautaire et la préservation de la forêt.

En marge de ces assises, le président Ali Bongo Ondimba a pris part à la première Conférence maritime de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (COMAR -1), décidée par les chefs d’Etat et de Gouvernement lors de la 20ème Session ordinaire de la CEEAC en janvier 2022.

Celle-ci a été sanctionnée par l’adoption du protocole révisé relatif à la stratégie de sûreté et de sécurité des intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales des Etats Membres de la CEEAC, d’une part, et la décision portant adoption du protocole relatif à la stratégie de développement de l’économie bleue durable en Afrique Centrale, d’autre part.

Aussi, le président de la République s’est entretenu en tête à-tête avec ses homologues de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, et de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo.

Au cours de ces échanges, le développement de nouveaux axes de coopération entre leurs pays respectifs, et un tour d’horizon sur les sujets qui seront abordés lors du «One Forest Summit », qui se tiendra à Libreville les 1er et 2 mars prochains, ont été évoqués.

Ce 22ème sommet a vu la participation de nombreux chefs d’Etat à l’instar du Burundi, de la République Centrafricaine, du Congo, du Gabon, du Tchad, de la République Démocratique du Congo et de Sao Tomé et Principe ainsi que des représentants de haut niveau de Chefs d’Etat, notamment, de l’Angola, du Cameroun, de la Guinée Équatoriale, et du Président de la Commission de la CEEAC.