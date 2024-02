Canada: la chambre basse du parlement demande la révision des cibles d’immigration

Le texte appelle le gouvernement à soumettre un plan de révision des cibles fédérales d’immigration sur la base de la capacité d’accueil des provinces et des territoires du pays.

Le ministre fédéral de l’Immigration, Marc Miller, avait récemment annoncé qu’Ottawa maintenait la cible de 485.000 nouveaux résidents permanents en 2024. Il avait fait savoir que la cible de 500.000 nouveaux résidents permanents en 2025 demeurait aussi, mais qu’un gel entrerait en vigueur en 2026.

Le gouvernement fédéral a débloqué récemment 362,4 millions de dollars pour faciliter l’accueil des demandeurs d’asile. Ce financement est destiné aux provinces et municipalités du pays afin d’amortir les coûts liés au logement provisoire des demandeurs d’asile. Miller a reconnu que le gouvernement fédéral devrait déployer davantage d’efforts pour soutenir les provinces à faire face à l’afflux des migrants.

L’Agence des services frontaliers et le ministère de l’Immigration ont traité un nombre record de 144.035 demandes d’asile en 2023, soit une hausse de 56% par rapport à 2022. L’an dernier, les aéroports internationaux du Québec et de l’Ontario ont été les principaux points d’entrée au pays des demandeurs d’asile. Les aéroports de Québec et de l’Ontario ont accueilli respectivement 25.755 et 14.340 demandeurs d’asile.