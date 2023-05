CAN U17 (Quart de finale): Le Maroc élimine l’Algérie (3-0) et se qualifie au Mondial-2023

Les buts de la sélection marocaine ont été marqués par Zakaria Ouazane, auteur d’un doublé (28è, 57è) et Adam Chakir (86è).

En demi-finale, le Maroc sera opposé au vainqueur du quart de finale, prévu jeudi, entre le Mali et le Congo.

Le Sénégal avait surclassé plus tôt l’Afrique du Sud (5-0), validant également son ticket pour la coupe du monde, dont le pays hôte n’a pas encore été désigné.

Les hommes de l’entraineur national Said Chiba ont débuté ce derby 100% maghrébin pied au plancher afin d’ouvrir le score le plus rapidement possible et mettre la pression sur l’adversaire.

Après une nette domination, les Lionceaux de l’Atlas sont parvenus à trouver la faille dans la défense algérienne dès la demie heure de jeu. Profitant d’une erreur du latéral gauche algérien, Aymane Nair se faufile côté droit et centre en direction de Zakaria Ouazane qui marque de la tête (28è).

Deux minutes plus tard, Mohammed Hammouni a été proche de doubler la mise, profitant encore une fois d’une erreur de la défense adverse, mais le défenseur algérien Abdelhak Ben Idder intervient au bon moment pour empêcher l’attaquant marocain de scorer.

Piqués dans leur orgueil, les joueurs algériens ont commencé, timidement, à prendre des risques, mais laissant derrière eux des espaces qu’auraient pu exploiter les Lionceaux de l’Atlas à maintes reprises.

A la 36è minute, les Algériens se sont procurés leur plus nette occasion de marquer, quand Mohammed Ali Saleh Zayed s’est trouvé face-à-face avec le portier marocain Taha Benghozil, qui parvient à sauver magistralement ses cages.

Lors du second acte, les nationaux ont su gérer leur avance, tandis que les Algériens ont éprouvé d’énormes difficultés à trouver la brèche dans la défense marocaine.

Et alors que les Algériens couraient après l’égalisation, Zakaria Ouazane, bien servi par Abdelhamid Maali, corse l’addition à la 57è minute.

Ce but a rassuré les joueurs marocains qui se sont libérés de la pression et ont réussi à imposer leur rythme sur cette rencontre.

A la 86è minute, Adam Chakir a scellé le sort du match en marquant la 3è réalisation marocaine d’une frappe à ras de terre.

Le Maroc a terminé la phase de poules de la CAN U17-2023 leader du groupe B, avec six points, grâce à deux victoires face à l’Afrique du Sud (2-0) et le Nigéria (1-0) et une défaite (1-2) contre la Zambie.

L’Algérie s’est quant à elle classée 2ème du groupe A avec quatre points.

Les deux autres quarts mettront aux prises, jeudi, le Nigéria et le Burkina Faso, ainsi que le Mali et le Congo.

Les quatre demi-finalistes décrocheront leur billet pour la Coupe du monde de la catégorie.