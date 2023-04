CAN U17 (Algérie-2023) : la sélection nationale porte les espoirs du football marocain pour se qualifier au Mondial

Cette compétition continentale, qui connaitra la participation de 12 sélections africaines, constituera l’occasion pour les Lionceaux de l’Atlas de décrocher l’un des quatre billets qualificatifs pour la prochaine Coupe du monde U17.

Les 12 sélections qui prendront part à cette CAN sont, en plus du Maroc, l’Algérie, le pays hôte, la Somalie, le Sénégal, le Congo, le Nigéria, l’Afrique du Sud, la Zambie, le Cameroun, le Mali, le Soudan du Sud et le Burkina Faso.

Si le sacre continental reste un important objectif pour l’équipe nationale, la qualification au Mondial est la priorité pour les Lionceaux de l’Atlas, comme l’a affirmé le sélectionneur national Saïd Chiba.

En effet, toutes les composantes du football national, dont la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), les cadres nationaux et le public, ont relevé le plafond de leurs ambitions, en particulier après l’exploit historique de l’équipe nationale lors du Mondial-Qatar 2022.

Saïd Chiba a insisté, avant le déplacement à Constantine pour disputer la CAN U17, que le fait de participer aux Coupes d’Afrique et du monde et de réaliser des résultats positifs dans ces compétitions, est d’une grande importance lors de la phase de formation et des programmes d’entrainement, notant que la FRMF a fourni toutes les conditions pour permettre aux joueurs de signer de bons résultats.

En plus des joueurs locaux, la sélection nationale des moins de 17 ans va compter sur d’autres joueurs qui évoluent dans de grands clubs européens lors de la CAN en Algérie.

Parmi ces éléments, figurent Adam Boufandar, la star du milieu de terrain de la Juventus U-17, ainsi que Othmane El Idrissi (Darmstad, Allemagne) et Zakaria Ouazane (Ajax Amsterdam, Pays-Bas).

Même si elle a hérité d’un groupe relevé (groupe B) aux côtés des sélections du Nigeria, d’Afrique du Sud et de la Zambie, l’équipe nationale veut faire bonne figure lors de cette CAN et de réaliser les objectifs escomptés pour les catégories de jeunes, afin de les motiver et les former, en perspective de leur intégration en équipe A.

Les Lionceaux de l’Atlas entameront leur parcours dans cette compétition continentale, dimanche, face à l’Afrique du Sud au stade Mohamed Hamlaoui à Constantine (20H00), avant de croiser le fer, le 3 mai à 17H00, avec le Nigéria, et de terminer ses matches de la phase de poules, le 06 mai à 20H00, contre la Zambie.

Le sélectionneur national Saïd Chiba a retenu 26 joueurs pour participer à la CAN U17 (Algérie-2023). Il s’agit de Adam Boufandar, Othmane El Idrissi, Zakaria Ouazane, Abdehamid Maali, Mohamed Amine Katiba, Abdelhamid Ait Boudlal, Marouane Rayan Bayad, Taha Benrhozil, Hamza Koutoune, Adam Chakir, Fouad Zahouani, Said Errafiy, Haitam El Mousse, Hamza El Motaouakkel, Ayman Ennair, Hamza Jlid, Mohamed Radouane, Adam Hanin, Adnane El Ahmer, Zakaria Allaoui, Mohamed Harmony, Smail Bakhty, Mouad Bougaizane, Saifdine Chlagmo, Mohamed Kebdani et Imrane Sadiki.