CAN-2023 (8è de finale) : Maroc/Afrique du Sud, un match décisif pour la quête du titre

Avec un moral au beau fixe, les Lions de l’Atlas, qui ont terminé en tête de la poule F avec 7 points obtenus en deux victoires face à la Tanzanie (3-0) et la Zambie (1-0) et un match nul devant la RD Congo (1-1), doivent faire valoir leurs atouts face à l’équipe d’Afrique du Sud.

Les « Bafana Bafana » se sont qualifiés en huitièmes de finale après avoir terminé à la 2è place du groupe E avec quatre points, engrangés en une défaite face au Mali (0-2), une victoire face à la Namibie (4-0) et un nul face à la Tunisie (0-0).

Les Sud-Africains, qui ne s’étaient pas qualifiés à la dernière édition de la CAN-2021, organisée au Cameroun, caressent toujours l’espoir de rééditer l’exploit de la génération de 1996 qui avait remporté le seul titre au palmarès du pays lors de la CAN organisée à domicile. Finalistes deux ans plus tard en 1998 puis demi-finalistes lors de la CAN-2000, les Sud-africains ont signé, depuis, des résultats mi-figue mi-raisin n’arrivant plus à franchir les quarts de finale.

Si l’Afrique du Sud donnait, par le passé, du fil à retordre à la sélection marocaine, il n’en demeure pas moins que les Lions de l’Atlas bénéficient des faveurs des pronostics pour ce duel alléchant.

Les deux sélections se sont affrontées à huit reprises. Les Lions de l’Atlas ont gagné deux matchs et en ont perdu trois. Les deux équipes se sont neutralisées à trois reprises.

La première victoire des Nationaux remonte à la CAN 2019 en Égypte (1-0), tandis que la deuxième a été signée en 2022 à Rabat, dans le cadre des éliminatoires de la CAN (victoire du Maroc par 2 buts à 1).

Lors de ce duel qui s’annonce palpitant, les Lions de l’Atlas ont certes accusé un coup dur avec le forfait de Sofiane Boufal pour le reste de la CAN, mais de grands espoirs reposent sur les épaules des joueurs qui prendront le relais afin de valider le ticket vers les quarts.

« La CAN est finie pour Sofiane. Cela est arrivé à l’entrainement. Il a contracté une blessure musculaire qui va l’empêcher de poursuivre le tournoi, sauf miracle », a déclaré le sélection national Walid Regragui lundi en conférence de presse d’avant-matcg.

« Pour Hakim Ziyech, il est blessé à la cheville. Nous travaillons toutes les heures et minutes pour le mettre à la disposition de l’équipe nationale face à l’Afrique du Sud. Si on doit prendre un risque avec lui, on le prendra », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le latéral Noussair Mazraoui, Regragui a indiqué qu’il est désormais opérationnel pour jouer face à l’Afrique du Sud.

« Le plan que nous avons mis en place a bien fonctionné. Noussair est maintenant apte », a-t-il affirmé.

« Nous devons être humbles. Nous jouerons sur nos qualités pour atteindre les quarts. Ce sera un match très difficile », a ajouté Regragui.

De son côté, le sélectionneur de l’Afrique du Sud, Hugo Broos a affirmé que si son équipe entamera le match avec le même état d’esprit que les matches précédents, elle sera capable de créer la surprise face au Maroc.

« Nous sommes dans la phase de construction de notre équipe. C’est une nouvelle expérience pour nous. Nous voulons franchir cette étape », a-t-il avancé, insistant que le plus important est de se qualifier en quart de finale.

Même si les Sud-Africains avaient battu en juin 2023 à Johannesburg la sélection marocaine (2-1) en éliminatoires de cette même CAN, la confrontation de ce soir n’a rien à voir avec ce match, que le Maroc avait joué sans pression, puisqu’il était déjà qualifié à la phase finale de la compétition panafricaine.

Par ailleurs, ce match sera marqué par le retour sur le banc de touche du sélectionneur national Walid Regragui après l’annulation par la CAF de sa suspension pour deux matchs suite aux échauffourées ayant éclaté au terme du match Maroc-RD Congo (1-1).

En quart de finale, le vainqueur de ce match sera opposé au Cap-Vert qui a éliminé lundi la Mauritanie par 1 but à 0.