CAN-2023 (1ère journée) : l’Egypte évite le pire, le Nigéria freiné par la Guinée Equatoriale

Déception dans le camp égyptien, euphorie côté mozambicain, la première journée du groupe B a failli tourner au cauchemar pour les coéquipiers de Mohammed Salah.

Menés 2-1 jusqu’à la fin du temps réglementaire, les Pharaons s’en sont remis à un penalty transformé par Salah (90è+6), pour finalement empêcher les « Mambas » de gagner le tout premier match de Coupe d’Afrique de leur histoire.

Ce nul, au goût de faux pas, mettra davantage de pression sur les Egyptiens, qui doivent se ressaisir lors de leur prochain match face au Ghana, jeudi prochain en nocturne.

« Les Blacks Stars » ont, eux, vécu un véritable cataclysme en s’inclinant (1-2) face à l’équipe du Cap-Vert, qui a déjoué les pronostics en s’emparant de la tête de la poule B.

Les Capverdiens ont signé le but de la victoire à la 90e+2 par Garry Rodrigues. Ils avaient ouvert le score par Jamiro Monteiro (17è), puis les « Black Stars » avaient égalisé par une tête d’Alexander Djiku (56è).

Plus tôt, le Nigeria, triple vainqueur de l’épreuve (1980, 1994, 2013), a lui été contraint au partage des points par la Guinée Equatoriale, 1 but partout. Les Nigérians ont encaissé le premier but par Iban (36è) avant d’égaliser deux minutes plus tard, grâce à leur star Victor Osimhen (38è).

Après les deux premiers matchs dans le groupe A, la Côte d’Ivoire est en tête après son succès 2-0 sur la Guinée-Bissau samedi en ouverture. Les Eléphants comptent 3 points. Le Nigeria et la Guinée équatoriale comptent chacun 1 points. Et les Djurtus ferment le groupe avec 0 unité.

Pour la prochaine journée dans ce groupe, gros choc le 18 janvier entre la Côte d’Ivoire et le Nigeria, tandis que la Guinée équatoriale affrontera la Guinée-Bissau.