CAN-2021: la désillusion de l’Algérie, l’exploit des Comores et de la Gambie

Autrefois champions d’Afrique et auteurs d’une série de 35 matchs sans défaite, les Fennecs sont tombés de haut. De très haut. Une incapacité à marquer, à une exception, deux défaites consécutives, et une élimination “très” précoce. Les coéquipiers de Mehrez, qui visaient un deuxième trophée consécutif, ont imaginé un tout autre dénouement à leur participation sauf ce scénario.

En revanche, les Cœlacanthes des Comores, battus (0-2) en phase de poules par les Lions de l’Atlas, sont allés au bout de leur rêve. La joie de l’attaquant Ahmed Mogni après avoir marqué le 2è but contre le Ghana incarne l’esprit de ces outsiders, qui ne sont vraisemblablement pas venus au Cameroun pour reprendre un “avion qui vient d’atterrir”. Les Comores sont qualifiées pour les 8ès de finale au titre de meilleurs troisièmes et affronteront pour leur première participation à la CAN le Cameroun, pays-hôte.

Dans ce même groupe, les Marocains ont remarquablement validé leur billet pour les huitièmes de finale, après une série “immaculée” de défaites. Deux victoires et un nul ont permis au Maroc de finir premier du groupe C devant le Gabon et les Comores. Le Ghana des frères Ayew a dit adieu à la CAN sans la moindre victoire. Même exploit et même joie pour la Gambie. Les Scorpions qui disputent pour la première fois de leur histoire une CAN se sont défaits de la Tunisie au dernier match de poules (1-0) et vont au passage disputer les huitièmes face à la Guinée. Un fait déjà historique.

Un éclair de Jallow dans les arrêts de jeu a permis aux Gambiens de l’emporter face aux Tunisiens. Malgré cette défaite, les Aigles de Carthage iront en huitième, avec un grand ombre de doute, pour retrouver le solide Nigeria.

Pour sa part, le Malawi, futur adversaire des hommes de Vahid Halilhodžić en huitième a créé une belle sensation. Accrochant le Sénégal (0-0), les Flammes ont accédé à ce stade de la compétition pour la première fois de leur histoire. Le Sénégal termine en tête du groupe B. Les hommes d’Aliou Cissé, malgré la présence des Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Edouard Mendy, n’ont jusque-là jamais trouvé l’inspiration nécessaire pour mettre en difficulté leurs adversaires.

Après un revers inaugural face aux Super Eagles, les Pharaons égyptiens ont assuré l’essentiel lors des deux autres matchs de groupes. Deux petites victoires contre la Guinée-Bissau et le Soudan ont permis aux coéquipiers de Mohamed Salah de rallier les huitièmes. Cependant, les Égyptiens sont péniblement entrés dans ce tournoi et peinent toujours à retrouver les marques qui font d’eux les septuples champions d’Afrique.

Au terme de cette phase de poules, les matchs des huitièmes de finale s’affichent comme suit: Maroc/Malawi, Gabon/Burkina Faso, Nigeria/Tunisie, Sénégal/Cap-Vert, Mali/Guinée Bissau, Guinée/Gambie, Cameroun/Comores et Côte d’Ivoire/Égypte.