Burkina: une vingtaine de terroristes tués dans le centre-nord du pays

“Sur la base de renseignements précis, des unités des Forces Spéciales ont tendu une série d’embuscades à des groupes de terroristes près de la localité de Guibga (province du Sanmatenga, région du centre-Nord)”, précise le l’armée, citée par l’agence d’information du Burkina (AIB).

Ces actions “ont causé d’importantes pertes dans les rangs ennemis avec notamment plus de vingt (20) terroristes neutralisés et une grande quantité d’armement et de munitions récupérée. Des moyens roulants et des moyens de communication en quantité importante ont également été saisis”, ajoute la même source.

Le Burkina est pris depuis 2015 dans une spirale de violences terroristes apparues au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s’est étendue au-delà de leurs frontières.

Les violences ont fait depuis huit ans plus de 10.000 morts, civils et militaires, selon des ONG, et plus de deux millions de déplacés internes.