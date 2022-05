Burkina: une quarantaine de terroristes neutralisés dans le nord-ouest du pays

La même source, citant des sources sécuritaires, précise que l’unité du Groupe d’actions rapides, surveillance et intervention au Sahel (GARSI) de Barani, dans la région de la Boucle du Mouhoun, a neutralisé la quarantaine de “terroristes” en riposte à une embuscade vers Barakuy.

C’est dans la même région que la prison civile de la ville de Nouna a été la cible d’une attaque dans la nuit de samedi à dimanche, suite à laquelle des prisonniers ont été libérés par des hommes armés non identifiés, selon les autorités.

Les forces de défense et de sécurité burkinabé sont à pied d’œuvre pour rechercher les prisonniers disparus après l’attaque, a annoncé le gouvernement dans un communiqué.

Le premier bilan de l’attaque fait état de détenus portés disparus et de dégâts matériels, ajoute le communiqué qui ne précise pas le nombre de prisonniers évadés.

Aucune perte humaine ni blessés n’ont été enregistrés, d’après la même source.

Depuis 2015, plusieurs localités du Burkina Faso sont en proie aux attaques terroristes ayant fait plus de 2000 morts civils et militaires et plus de 1,8 million de déplacés internes, selon les autorités.