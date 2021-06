Bridge : champion d’Afrique, le Maroc sélectionné pour les championnats du monde

Le Maroc vient d’être sacré champion d’Afrique aux championnats d’Afrique de Bridge. Le titre a été remporté par Abdelkamel Rerhaye et ses co-équipiers MM Berrada, Ghrari, Jean Hayet, Bensouda et Cambournac qui ont participé à ces championnats dans la catégorie « sénior ».

Ces nouveaux champions d’Afrique ont également décroché leur ticket pour participer aux championnats du monde de bridge qui se dérouleront en Italie en novembre 2021.

L’équipe Dames battant pavillon Maroc a également été qualifiée pour les championnats du monde. Ce seront donc Mmes Marrakchi, Hachimi, Guerraoui, Ohana, Tkint et Lahlou qui défendront elles aussi les couleurs marocaines.

Organisés par la fédération africaine de Bridge dont le Maroc assure la vice-présidence, Les championnats d’Afrique de Bridge se sont tenus du 29 mai au 13 juin derniers, en distanciel et dans des conditions de contrôle très strictes.

L’Afrique fait partie fait partie des 8 zones qui participent aux prochains championnats du monde de bridge

Notons enfin que la Fédération Mondiale de Bridge a été reconnue en tant qu’organisation par le comité international olympique en 1995 et le bridge en tant que sport « cérébral » en 1999.

Après avoir intégré les Jeux d’Asie du Sud-Est de 2017 en Malaisie et les Jeux asiatiques de 2018 en Malaisie, le bridge espère désormais se faire une place dans la grande famille des épreuves olympiques, sachant que ce jeu de cartes bénéficie d’une couverture médiatique importante pour ses grandes compétitions internationales.

Le bridge est le sport cérébral le plus répandu dans le monde avec 500 millions de bridgeuses et de bridgeurs professionnels et amateurs. Sa valeur éducative est reconnue par l’UNESCO et également par les départements de l’enseignement des 150 pays, y compris par le ministère marocain de l’éducation nationale depuis 2006.

Par ailleurs, la Fédération royale marocaine de bridge, fondée en 1959, s’est donnée comme objectif de permettre l’accès de tous à la pratique de Bridge, sous toutes ses formes. Elle a également pour missions d’organiser, d’encourager, de développer et de vulgariser la pratique du bridge sur l’ensemble du territoire du national et au moyen de toute action appropriée.