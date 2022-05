Brésil : Lula officialise samedi sa candidature, appuyée par la quasi-totalité des progressistes

Lors d’une cérémonie organisée à Sao Paulo (sud-est), le plus grand collège électoral du pays, Lula (gauche) a placé une nouvelle pierre dans l’édification promise d’une large alliance pour affronter les partis de droite et d’extrême droite qui soutiennent l’actuel président, Jair Bolsonaro (droite), désireux de briguer un nouveau mandat.

Dans son discours, Lula a insisté sur le fait que la coalition soit la plus large possible autour de sa candidature et pour qu’en cas de victoire, il puisse s’appuyer sur une base parlementaire proche de ses idées, en allusion aux législatives et aux locales prévues également en octobre prochain.

“Nous allons gagner les élections et assumer la présidence en janvier 2023” (date d’investiture), mais “nous devons garder à l’esprit” que “si nous n’élisons pas une majorité de députés attachés à notre discours, il sera très difficile” de récupérer le travail et les droits sociaux “détruits” sous l’administration Bolsonaro, a affirmé Lula.

Le député Paulo Pereira, président du Parti Solidarité, a déclaré que l’alliance progressiste en construction “doit être beaucoup plus large” et devenir une “véritable force du Brésil contre Bolsonaro”.

Solidarité a ainsi rejoint la large coalition dirigée par le Parti des travailleurs (PT), qui comprend déjà le Parti socialiste brésilien (PSB), le Parti communiste du Brésil (PCdoB), le Parti du socialisme et de la liberté (PSOL), et les formations écologistes Vert et Rouge.

Le PT mène également des négociations avec d’autres formations du centre et du centre-droit, parmi lesquelles figure le Parti social-démocrate (PSD), qui était représenté à la cérémonie par certains de ses parlementaires les plus influents.

L’un d’entre eux est le sénateur Omar Aziz, qui a déclaré qu’en octobre prochain, le Brésil devra choisir entre “avancer vers la démocratie ou approfondir l’autoritarisme”.

Le libéral Geraldo Alckmin, colistier de Lula à la vice-présidence, était également présent à l’événement, dans le cadre de la volonté du PT d’attirer plus d’électeurs du centre et en même temps de montrer une image de modération économique qui peut rassurer les marchés financiers et le monde des affaires.