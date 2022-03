Boxe : Tyson Fury prendra sa retraite après le combat contre Whyte

En marge d’un évènement visant à promouvoir le combat du 23 avril entre les deux Britanniques, Fury a assuré qu’il serait “complètement à la retraite” après avoir affronté Whyte, estimant qu’il n’a “plus rien à prouver”.

Le boxeur de 33 ans a fait part de sa volonté de s’adonner aux plaisirs de la vie après sa retraite et de tirer profit de l’argent amassé durant sa carrière. Interrogé sur ses ambitions d’unification des ceintures, le “Gipsy King” a souligné qu’il était “double champion du monde invaincu, avec 150 millions en banque et plus rien à prouver à qui que ce soit”.