Bourse de Casablanca : l’essentiel de la séance du vendredi 26 janvier

Le MASI, indice phare de la Bourse de Casablanca, a clôturé la séance de vendredi sur une perte de 0,43%, pénalisé par la mauvaise tenue des secteurs de l’électricité (-1,76%), loisirs et hôtels (-1,47%) et bâtiment et matériaux de construction (-1,67%).

Les échanges se sont chiffrés à 259,32 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions sur Smi (33,5 MDH), Label Vie (23,29 MDH) et Attijariwafa Bank (23,04 MDH). La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 654,66 milliards de dirhams. Les plus fortes baisses ont été accusées par Smi (-5,79% à 1.317 DH), Bmci (-2,72% à 554,5 DH), Cdm (-2,38% à 820 DH), Ciments du Maroc (-2,23% à 1.710 DH) et Aluminium du Maroc (-1,83% à 1.340 DH). En revanche, Ib Maroc.Com (+6,74% à 22,96 DH), Oulmes (+4,48% à 1.400 DH), Cartier Saada (+4,35% à 22,8 DH), Maghrebail (+3,7% à 999 DH) et Managem (+3,01% à 1.880 DH) ont réalisé les meilleures performances.