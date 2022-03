Boris Johnson appelle l’Occident à mettre fin à son “addiction” aux hydrocarbures russes

“Tant que l’Occident sera économiquement dépendant de Moscou, la Russie fera tout pour exploiter cette dépendance. Et c’est pourquoi cette dépendance doit – et va – prendre fin”, a soutenu M. Johnson.

Les pays occidentaux ont commis une “terrible erreur” en devenant “plus dépendants” au gaz et au pétrole russes, a-t-il estimé, soulignant que le monde ne peut se permettre d’être soumis à un chantage continu. Le leader conservateur a appelé à “mettre fin maintenant” à cette addiction, notant que c’est la carte que peut jouer le monde pour “détruire la stratégie” du Kremlin qui se retrouvera privé de ressources. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont décidé d’arrêter leurs importations de gaz et de pétrole russes, tandis que l’UE, bien plus dépendante, s’organise pour réduire de deux tiers dès cette année ses achats de gaz à Moscou.

Dans les prochaines semaines, le Premier ministre britannique compte également présenter la stratégie du gouvernement sur la sécurité énergétique en mettant l’accent sur les énergies renouvelables, et sur le forage d’hydrocarbures en mer du Nord, qui contribueraient à réduire la dépendance énergétique du Royaume-Uni et à atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2050.