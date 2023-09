Biden s’entretient à New York avec le PM israélien

La réunion, tenue en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, est la première entre les deux dirigeants depuis le retour de Netanyahu au pouvoir, il y a près de neuf mois.

Les discussions ont porté notamment sur les relations bilatérales, le processus de paix entre Israéliens et Palestinien ainsi que la situation au Proche-orient.

Avant leur tête-à-tête en privé, M. Biden a affirmé que quelles que soient les différences entre Washington et Tel Aviv, son engagement et son soutien à Israël demeurent « inébranlables ».

Il a également déclaré qu’il souhaitait discuter des moyens de préserver la voie vers une solution à deux États, insistant en outre sur le fait que l’Iran ne pourra jamais être autorisé à se doter de l’arme nucléaire.

Le président américain a, par ailleurs, formé le voeu de voir une normalisation des relations entre entre Israël et l’Arabie saoudite.

« Je pense que sous votre direction, Monsieur le Président, nous pouvons forger une paix historique entre Israël et l’Arabie saoudite. Et je pense qu’une telle paix contribuerait grandement à avancer vers la fin du conflit arabo-israélien … et une véritable paix entre Israël et les Palestiniens », a rétorqué le dirigeant israélien.