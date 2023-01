Biden nomme son ex-coordinateur anti-Covid Jeff Zients au poste clé de directeur de cabinet

Dans un communiqué, Biden a déclaré qu’il avait vu Zients “s’attaquer à certains des problèmes les plus difficiles” et qu’il incarnait sa promesse de campagne “de faire en sorte que le gouvernement fonctionne pour le peuple américain”. “Je suis convaincu que Jeff poursuivra l’exemple de Ron en matière de leadership intelligent et constant, alors que nous continuons à travailler dur chaque jour”, a-t-il ajouté. Le nouveau chef de cabinet de Biden avait été coprésident de l’équipe de transition avant de devenir coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, poste qu’il a occupé jusqu’en avril 2022.