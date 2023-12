Biden appelle Benjamin Netanyahu à « protéger » les civils dans la bande de Gaza »

Le président américain Joe Biden a appelé samedi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à « protéger » les civils dans la bande de Gaza », où Israël poursuit ses bombardements et son offensive terrestre, a déclaré dans un communiqué la Maison Blanche.

« Le président a souligné le besoin crucial de protéger la population civile, dont ceux qui contribuent aux opérations d’aide humanitaire, et l’importance de permettre aux civils de quitter en sécurité les zones où les combats continuent de se dérouler », selon le communiqué.

Au moins 20.258 personnes –majoritairement des femmes, enfants et adolescents– sont mortes à Gaza depuis le début de l’offensive de l’armée israélienne et plus de 53.000 blessés., selon le ministère de la Santé du Hamas.

D’après le Programme alimentaire mondial (PAM), 92% de la population de Gaza a atteint des niveaux d’insécurité alimentaire aiguë voire plus.

L’aide humanitaire arrive au compte-gouttes dans le territoire palestinien, pilonné sans arrêt par l’armée israélienne qui entend « anéantir » le Hamas au pouvoir depuis 2007 à Gaza.

Hamas a par ailleurs réclamé samedi une enquête internationale sur des « exécutions sommaires » dont il tient l’armée israélienne de les avoir commises dans la bande de Gaza, affirmant en avoir recensées au moins 137 depuis le début de la guerre le 7 octobre.

Dans un communiqué avoir recueilli des témoignages selon lesquels « l’armée d’occupation israélienne a procédé à l’exécution sommaire de 137 civils palestiniens dans la ville de Gaza et dans les gouvernorats du nord ».

Le gouvernement du Hamas a notamment accusé l’armée d’avoir « creusé une grande fosse à l’est de la ville de Gaza et d’y avoir placé des dizaines de citoyens qu’elle avait détenus avant de les exécuter par balles et de remblayer la fosse à l’aide de bulldozers ». Il ne précise pas à quel moment se sont produits les faits.

Le Hamas a appelé à la « mise en place d’équipes internationales pour enquêter sur les crimes de l’occupation et ses exécutions sommaires ».