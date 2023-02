Biden annonce un accord entre Boeing et Air India portant sur plus de 200 avions

Il s’agit de la troisième plus grosse vente de tous les temps pour le constructeur aéronautique américain.

L’accord comprend 190 Boeing 737 MAX, 20 Boeing 787 et 10 Boeing 777X, soit un total de 220 commandes évaluées à plus de 30 milliards de dollars.

Il s’agit d’un coup de pouce important pour une entreprise qui peine encore à se remettre de la chute des revenus et des pertes financières qu’elle a subies pendant la pandémie.

Le chiffre d’affaires de Boeing en 2022 s’est élevé à 66,6 milliards de dollars.

Dans un communiqué, Biden a souligné que la vente “soutiendrait plus d’un million d’emplois américains dans 44 États”.

“Cette annonce reflète également la force du partenariat économique américano-indien”, a affirmé le locataire de la Maison Blanche.

“Avec le Premier ministre Modi, j’ai hâte d’approfondir davantage notre partenariat alors que nous continuons à faire face à des défis mondiaux communs – créant un avenir plus sûr et plus prospère pour tous nos citoyens”, a ajouté le président américain.

En 2023, alors que les craintes de récession mondiale persistent, l’Inde devrait rester la grande économie avec la croissance la plus rapide au monde.

Si elle peut maintenir cet élan, l’Inde pourrait devenir le troisième pays avec un PIB d’une valeur de 10.000 milliards de dollars d’ici 2035, selon le Center for Economics and Business Research, après les États-Unis et la Chine.