Biden affirme que Poutine s’apprête à “intervenir” en Ukraine

“Je ne suis pas sûr qu’il soit certain de ce qu’il va faire. Je pense qu’il va intervenir. Il va devoir faire quelque chose”, a déclaré M. Biden lors d’une conférence de presse marathon marquant la fin de sa première année à la Maison Blanche. “Il essaie de se faire une place dans le monde entre la Chine et l’Occident”, a estimé M. Biden en référence au président russe.

“Est-ce que je pense qu’il va tester l’Occident, les États-Unis et l’OTAN, de manière aussi importante qu’il le peut ? Oui, je pense qu’il le fera”, a ajouté le président américain, avertissant que toute invasion de l’Ukraine sera payé au “prix fort”.

“Il n’a jamais vu de sanctions comme celles que j’ai promis d’imposer s’il intervient”, a souligné M. Biden. “Ce que vous allez voir, c’est que la Russie sera tenue pour responsable si elle envahit”, a-t-il ajouté.

Le locataire de la Maison Blanche a expliqué que le niveau de représailles de Washington et ses alliés dépendrait de l’étendue de l’intervention russe. “C’est une chose si c’est une incursion mineure et que nous finissons par devoir nous battre sur ce qu’il faut faire et ne pas faire”, a-t-il dit.

“Mais s’ils font réellement ce qu’ils sont capables de faire avec les forces massées à la frontière, ce sera un désastre pour la Russie s’ils envahissent davantage l’Ukraine. Nos alliés et partenaires sont prêts à imposer un coût sévère et un préjudice important à la Russie et à l’économie russe”, a-t-il martelé.

Les déclarations du président américain interviennent alors que la Russie a rassemblé plus de 100.000 soldats à la frontière avec l’Ukraine au cours des derniers mois.

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a rencontré mercredi à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour lui affirmer le soutien des Etats-Unis.

“Nous avons dit très clairement à Moscou que si elle choisit de renouveler son agression contre l’Ukraine, (…) elle devra faire face à des conséquences très graves”, a affirmé M. Blinken à l’issue de sa réunion avec le président ukrainien.

Le porte-parole du Kremlin a qualifié mercredi la situation en Ukraine de “très tendue”, affirmant que l’escalade est due au soutien militaire apporté à Kiev par l’Occident.

La Russie dit attendre de la part des États-Unis et de ses alliés des réponses “concrètes” aux requêtes exprimées lors des pourparlers de la semaine dernière, notamment un engagement de l’Otan à ne pas s’élargir en Europe de l’Est.