Bénin: ouverture du 4è Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO

Placé sous le thème « Ressources géo-extractives et technologies : quelles stratégies de mutualisation pour la création de valeur ajoutée en Afrique de l’Ouest ? », cette édition vise à ce que les secteurs des mines et du pétrole apportent une contribution durable à la croissance économique et au développement social de la communauté.

Elle vise aussi à assurer l’intégration socio-économique de la région ouest-africaine. Plus de 2.000 participants sont attendus, dont les principaux décideurs des secteurs publics et privés des industries minières et pétrolières d’Afrique de l’Ouest, mais également d’autres pays d’Afrique et d’autres continents.

Durant trois jours, plusieurs sujets d’intérêts majeurs pour les secteurs miniers et pétroliers en Afrique de l’Ouest et dans le reste du continent seront abordés à travers des panels et des conférences par des experts et officiels des Etats membres de la CEDEAO, ainsi que des professionnels des industries minières et pétrolières.