Belgique : une croissance économique timide en perspective

Au troisième trimestre de 2023, l’activité économique belge s’est légèrement accélérée pour atteindre 0,4%, contre 0,3% au deuxième. Il s’agit d’une faible révision à la baisse par rapport à l’estimation « flash » précédente, mais ce résultat reste supérieur de 0,2 point de pourcentage à l’estimation de septembre.

Entre début juillet et fin septembre, la croissance du PIB a bénéficié du renforcement modéré de la consommation privée et des services, explique la BNB.

L’expansion de la consommation des ménages devrait de nouveau s’accélérer au quatrième trimestre de cette année, à la faveur de la confiance des consommateurs, qui est orientée à la hausse, et de la croissance du pouvoir d’achat qui a été soutenue, prévoit-elle.

En outre, la progression des investissements des entreprises en volume a quelque peu ralenti, bien qu’elle soit demeurée vigoureuse au troisième trimestre. Cette modération graduelle devrait se poursuivre durant les trois derniers mois de l’année. L’investissement résidentiel a, quant à lui, affiché au troisième trimestre un « recul sensible », qui devrait se poursuivre au quatrième trimestre.

Enfin, la consommation publique a renoué avec une croissance légèrement positive entre début juillet et fin septembre et devrait conserver son rythme actuel, tandis que les investissements publics continueraient de se renforcer, dopés par le déploiement des plans d’investissement et par le cycle électoral habituel, conclut la BNB.