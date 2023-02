Bamako: le ministre russe des AE promet l’aide russe aux pays du Sahel et du Golfe de Guinée contre le terrorisme

“La lutte contre le terrorisme est bien sûr d’actualité pour les autres pays de la région”, a souligné M. Lavrov lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue malien, Abdoulaye Diop.

“Nous allons leur apporter notre assistance pour surmonter ces difficultés. Cela concerne la Guinée, le Burkina Faso et le Tchad, et en général la région sahélo-sahélienne et même les pays riverains du Golfe de Guinée”, a ajouté le chef de la diplomatie russe, arrivé tôt mardi à Bamako pour une visite d’amitié et de travail au Mali.

M. Lavrov a promis au Mali la poursuite du soutien militaire matérialisé par des livraisons d’armements. Il a aussi promis un engagement russe accru sur le continent confronté selon lui aux “approches néocoloniales” des Occidentaux.

“Nous allons apporter notre soutien au règlement des problèmes sur le continent africain, nous partons constamment du principe qu’il faut régler les problèmes africains avec des solutions africaines”, a-t-il dit.

“Nous n’allons pas continuer à nous justifier pour le choix de nos partenaires”… “La Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos Forces de défense et de sécurité”, a souligné, pour sa part, Abdoulaye Diop.

”Votre visite, monsieur le ministre, s’inscrit dans le cadre de la dynamique enclenchée par le gouvernement qui est celle de diversifier les partenariats stratégiques en vue d’une réponse efficace et dans la sincérité aux défis auxquels nous sommes confrontés”, a-t-il ajouté notant qu’en faisant le choix de renforcer la coopération avec la Russie, “le Mali veut montrer et démontrer que nous n’allons pas continuer à nous justifier pour le choix de nos partenaires”.

“C’est une décision des Maliens prise en toute souveraineté et le Mali veut travailler avec la Russie et tous les partenaires qui inscrivent leurs actions dans le cadre des principes clés qui ont été définis par le président de la Transition (le Colonel Assimi Goïta) qui concerne l’action publique au Mali mais aussi dans le cadre des relations extérieures fondées sur trois piliers essentiels : le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et les choix de partenaires du Mali, et la prise en compte des intérêts du Mali dans toutes les décisions prises”, a expliqué le ministre malien .

“La Russie est ici à la demande du Mali. La Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité et nous souhaitons aussi améliorer cela sur le plan économique”, a encore noté le responsable malien.