Automobile : une entreprise chinoise va produire des voitures volantes conçues en Slovaquie

« Nous sommes heureux d’annoncer la vente de la licence pour notre technologie certifiée de voiture volante à la prestigieuse société chinoise », a déclaré Stefan Klein, président du conseil d’administration de Klein Vision.

Pour sa part, le cofondateur de l’entreprise, Anton Zajac a souligné que « ce partenariat représente une étape importante dans notre mission visant à élargir l’accès mondial à des solutions de mobilité révolutionnaires et à stimuler les progrès dans cette industrie ».

Conçue pour une utilisation à la fois terrestre et aérienne, la voiture peut se transformer de véhicule en avion en trois minutes, avec une vitesse de vol allant jusqu’à 300 km/h et une autonomie de vol plus de 1.000 kilomètres.

La voiture volante a obtenu le certificat officiel de navigabilité de l’autorité slovaque des transports en 2022 après avoir effectué 70 heures d’essais rigoureux en vol, conformes aux normes de l’Agence européenne de la sécurité aérienne.