Automobile: Stellantis dégage un bénéfice net record de 8 mds d’euros au 1er semestre

Le constructeur automobile a enregistré aussi un chiffre d’affaires en hausse de 17% à 88 milliards d’euros par rapport au 1er semestre 2021, avec une marge opérationnelle à 14,1%, “reflet d’un pricing élevé, d’un mix véhicules favorable et d’effets de change positifs”.

“Dans un contexte Mondial particulièrement difficile, nous continuons nos efforts pour délivrer des résultats exceptionnels et mettre en œuvre notre stratégie audacieuse d’électrification. Grâce à la résilience, à l’agilité et à l’esprit entrepreneurial de nos collaborateurs, et à la contribution de nos partenaires innovants, nous transformons Stellantis en tech company de mobilité durable prête pour le future”, a déclaré Carlos Tavares, CEO du groupe.

Sur un marché automobile fortement ralenti par les pénuries de puces électroniques, Stellantis a vu ses ventes baisser de 7% en volume au niveau mondial avec 2,9 millions de véhicules écoulés, contre 3,2 millions au premier semestre 2021.

Les ventes ont notamment été touchées par l’effondrement du marché européen, où la guerre en Ukraine est venue s’ajouter à la pénurie de puces.

Dans ce contexte, le résultat du premier semestre est le reflet de prix en hausse, de ventes de véhicules plus haut de gamme et d’effets de change positifs, a précisé le groupe dans un communiqué.

Stellantis a notamment enregistré une rentabilité «record» en Amérique du Nord et a vu ses ventes de voitures électriques bondir de 50%, avec 136.000 unités écoulées au niveau mondial.

Le groupe entend doubler son chiffre d’affaires (152 milliards d’euros en 2021) d’ici à 2030 en profitant de l’électrification du marché et de gains de productivité.

Après la forte chute du marché automobile européen au premier semestre, le groupe a cependant revu fortement à la baisse ses prévisions de ventes pour l’année 2022.

Il envisage ainsi des volumes en baisse de 12% en Europe, de 8% en Amérique du Nord, des ventes stables au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud. Ses prévisions restent inchangées pour l’Inde-Asie-Pacifique (+5%) et pour la Chine (stable).