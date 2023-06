Autodafé du Saint Coran : le Koweït convoque l’ambassadrice de Suède

“Le vice-ministre des Affaires étrangères a remis à l’ambassadrice de Suède une note de protestation officielle portant sur la condamnation et la dénonciation de l’Etat du Koweït après l’autodafé d’un exemplaire du Saint Coran par un extrémiste”, a indiqué le ministère koweitien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le Koweït fait également part, dans cette note, de sa protestation contre le fait que le rassemblement pour brûler un exemplaire du Saint Coran devant une mosquée à Stockholm ait été autorisé par la Suède, souligne la même source.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Salem Abdallah Al-Jaber AI-Sabah, a eu vendredi un entretien téléphonique avec son homologue suédois, Tobias Billstrom, à qui il a exprimé le refus catégorique du Koweït et sa condamnation de cet acte, rapporte l’agence koweitienne de presse (Kuna).

“De telles pratiques sont inacceptables et contraires aux principes et aux valeurs morales et humaines, alimentent la haine et incitent à la violence et au terrorisme”, a noté le ministre, tenant le gouvernement suédois pour responsable de cet acte qui “s’oppose aux valeurs internationales de cohabitation, de tolérance et de modération”.

Selon la même source, le chef de la diplomatie koweitienne a appelé le gouvernement suédois à agir immédiatement pour empêcher de tels actes qui ciblent les symboles sacrés des musulmans, sous prétexte de liberté d’expression.