Autodafé du Saint Coran: le Chargé d’Affaires de Suède à Rabat convoqué et l’Ambassadeur du Maroc à Stockholm rappelé en consultation

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger précise qu’au cours de cette convocation, il a été signifié au diplomate suédois «la condamnation la plus vigoureuse par le Royaume du Maroc de cette offense et le rejet de cet acte inadmissible».

«Ce nouvel acte offensant et irresponsable fait fi des sentiments de plus d’un milliard de musulmans, en cette période sacrée du grand pèlerinage à la Mecque et de la fête bénie de Eid Al-Adha», souligne le communiqué.

«Quelles que soient les positions politiques ou les divergences qui puissent exister entre les pays, le Royaume considère inacceptable que la foi des musulmans soit ainsi bafouée. Pas plus que les principes de tolérance et les valeurs d’universalisme ne puissent être réduites à accommoder les vues de certains tout en témoignant si peu de considération pour les croyances de plus d’un milliard de musulmans», ajoute le communiqué.