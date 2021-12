Au moins dix morts dans une attaque imputée à Daesh dans le nord de l’Irak

“Sept combattants ont péri dans l’explosion d’un engin explosif enfoui par des éléments de l’EI”, ont précisé les peshmergas dans un communiqué, rappelant que des jihadistes ont attaqué, jeudi soir, le village de Khidir Jija, au sud d’Erbil, tuant trois civils.

Après une montée en puissance fulgurante en 2014 en Irak et en Syrie voisine et la conquête de vastes territoires, Daesh a vu son “califat” autoproclamé vaciller sous le coup d’offensives successives dans ces deux pays.

Aujourd’hui, l’organisation terroriste “maintient une présence largement clandestine en Irak et en Syrie et mène une insurrection soutenue de part et d’autre de la frontière entre les deux pays”, selon un rapport onusien publié début 2021.

Le dernier attentat d’envergure revendiqué par l’EI en Irak a visé en juillet un marché du quartier chiite de Sadr City à Bagdad et a fait une trentaine de morts.