Au Conseil de sécurité, le SG de l’ONU appelle à l’union pour stopper le conflit russo-ukrainien

“La guerre contre l’Ukraine est insensée dans sa portée, impitoyable dans ses dimensions et illimitée dans son potentiel de nuisance mondiale”, a souligné M. Guterres qui intervenait lors d’une réunion du Conseil de sécurité sur la situation en Ukraine, tenue à l’initiative des Etats Unis qui assurent la présidence tournante de l’instance exécutive de l’ONU pour le mois de mai.

Pour le haut responsable onusien, qui vient de regagner New York après une tournée en Afrique de l’Ouest (Niger, Sénégal et Nigeria), “le cycle de la mort, de la destruction, de la dislocation et de la perturbation doit s’arrêter”.

“Il est grand temps de s’unir et de mettre fin à cette guerre”, a insisté le SG de l’ONU qui présentait au Conseil les conclusions de ses récentes visites à Moscou et à Kiev.

Évoquant la situation humanitaire en Ukraine, M. Guterres a émis le souhait de voir la coordination continue entre Moscou et Kiev conduire à davantage de pauses humanitaires pour permettre aux civils de quitter en toute sécurité les zones de combat et de faire parvenir l’aide aux personnes qui en ont le plus besoin.

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de prendre une action “rapide et décisive” pour assurer un flux constant de denrées alimentaires et d’énergie sur des marchés ouverts, notamment en levant les restrictions à l’exportation et en allouant les excédents et les réserves à ceux qui en ont besoin. Il est question, selon lui, d’agir aussi face à l’augmentation des prix des denrées alimentaires pour calmer la volatilité des marchés.

“Une solution significative à l’insécurité alimentaire mondiale nécessite la réintégration de la production agricole de l’Ukraine et de la production d’aliments et d’engrais de la Russie et de la Biélorussie dans les marchés mondiaux, malgré la guerre”, a-t-il estimé.

Le SG de l’ONU a ajouté que le conflit russo-ukrainien, dans toutes ses dimensions, a déclenché une crise qui ébranle les marchés mondiaux de l’énergie et les systèmes financiers, tout en exacerbant les vulnérabilités extrêmes du monde en développement.

De son côté, le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Martin Griffiths a relevé que le conflit armé a contraint plus de 13 millions d’Ukrainiens à fuir leur foyer, dont 7,7 millions sont déplacés à l’intérieur du pays.

Pour faire face à cette situation, le responsable onusien a indiqué que l’ONU et ses partenaires humanitaires ont accentué leurs opérations, précisant que plus de 4,1 millions de personnes ont reçu une forme d’assistance à travers le pays.

Même son de cloche chez la Haut-Commissaire aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet qui a réitéré son appel à un cessez-le-feu qui “va montrer que l’horreur en Ukraine peut être stoppée”.

“Il est de la plus haute importance que les hostilités en cours cessent, une fois pour toutes”, a-t-elle insisté, en plaidant pour des efforts soutenus en faveur de la paix.

Selon des sources diplomatiques, la réunion sur la situation en Ukraine vise à fournir une mise à jour complète sur les aspects politiques et humanitaires de la guerre en Ukraine.

Un projet de communiqué initié par le Mexique et la Norvège, membres du Conseil, pourrait être adopté lors de cette réunion, indiquent les mêmes sources, précisant que le communiqué exprimerait le soutien du Conseil aux efforts du SG de l’ONU et ses bons offices dans la quête d’une solution pacifique au conflit russo-ukrainien.