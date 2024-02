Attentats dans le Sud du Pakistan: le Conseil de sécurité de l’ONU condamne des attaques “terroristes odieuses”

Dans un communiqué publié jeudi soir, l’organe onusien a réaffirmé que le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations constitue l’une des menaces les plus graves à la paix et à la sécurité internationales, en soulignant la nécessité de traduire en justice les auteurs de ces actes répréhensibles.

L’instance exécutive de l’ONU a également indiqué que tout acte de terrorisme est criminel et injustifiable, quelle que soit sa motivation.

Deux explosions ont eu lieu près des bureaux de candidats aux élections législatives et provinciales qui se sont déroulées jeudi au Pakistan.

La première déflagration s’est produite près du bureau d’un candidat indépendant aux élections provinciales dans le district de Pishin, à environ 50 km au nord de Quetta, la capitale de la province du Baloutchistan.

La seconde explosion est survenue à proximité du bureau électoral du candidat local de la Jamiat Ulema-e-Islam-F sur le marché principal de la ville de Killa Saifullah, à environ 150 km au nord-est de Quetta.

Plus d’un demi-million de membres des forces de sécurité ont été déployés à l’occasion de ce scrutin.

Une forte hausse des violences a aussi été observée avant les élections. Au moins deux candidats ont été abattus pendant la campagne et des dizaines d’autres ont été attaqués dans tout le pays, selon les médias.